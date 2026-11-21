Melito di Napoli comunica che il ricevimento pomeridiano del giovedì presso il Settore III / Servizi Sociali non sarà disponibile durante tutto il mese di dicembre 2026. Questa informazione è stata resa nota sul sito ufficiale del Comune.
Nel mese di dicembre 2026, i cittadini potranno accedere ai servizi esclusivamente durante le aperture mattutine, poiché il ricevimento pomeridiano del giovedì rimarrà chiuso. Questa scelta è stata adottata per motivi organizzativi, anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle ragioni specifiche.
Attualmente, non si hanno notizie sui cittadini che potrebbero essere colpiti da questa modifica o su eventuali modalità alternative per fruire dei servizi in questo periodo. Si consiglia di pianificare le visite agli sportelli nelle ore del mattino.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il post ufficiale del Comune.