Ad Afragola, sabato 21 e domenica 22 novembre, si svolgerà una festa pensata per bambini e famiglie presso la Villa Comunale Pineta. Come annunciato dal Comune, la manifestazione trasformerà l’area in un grande spazio di divertimento, ricco di attività coinvolgenti per tutti.

In queste due giornate, i più piccoli e i loro cari potranno partecipare a laboratori creativi, baby dance, giochi gonfiabili, trampolieri, giocolieri, mascotte e supereroi. Non mancheranno nemmeno le delizie come popcorn e zucchero filato, che contribuiranno a creare un’atmosfera festosa.

Il programma del sabato inizierà alle 11:30 con il Circo Manicomio di Marcello Giuliano e della famosa Frida, seguito da uno spettacolo di magia a 12:00 con Charliny. Nel pomeriggio, alle 17:00, si terrà il Magic Fire Show.

Domenica mattina, le attività riprenderanno alle 11:00 con la danza aerea di Alessio Spirito, seguita dai “provini per pupazzi” del ventriloquo Antonio Diana alle 11:30, e dal canto delle sigle dei cartoni animati con “Arriva Cristina” e Tiziana Cerza alle 12:00.

L’evento, intitolato I colori d’autunno verso la magia del Natale, promette di essere un momento di festa e spensieratezza per tutti coloro che parteciperanno.