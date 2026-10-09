Pozzuoli, chiusura scuole e parchi: avviso per il 9 ottobre

Il 9 ottobre 2026, il Sindaco di Pozzuoli ha emesso un’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, oltre ai parchi pubblici urbani e al cimitero. Questa decisione è stata adottata come misura precauzionale a causa di avverse condizioni atmosferiche.

Le famiglie e gli studenti devono tenere presente l’ordinanza per organizzare al meglio le loro attività. La chiusura delle scuole è stata disposta per garantire la sicurezza di tutti, viste le previsioni meteorologiche poco favorevoli.

Si raccomanda ai cittadini di restare aggiornati attraverso i canali ufficiali del Comune di Pozzuoli, per ricevere eventuali notizie sulla riapertura delle strutture e ulteriori dettagli.