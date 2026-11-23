Il Comune di Pozzuoli informa che, a causa delle intense piogge delle ultime giornate, la fornitura d’acqua in via Coste di Agnano è stata sospesa. Questo è avvenuto a seguito della rottura di una condotta idrica, che ha anche causato uno smottamento del terreno.

Dalla giornata di venerdì, i tecnici e gli operai sono stati impegnati nella risoluzione del problema. I lavori di riparazione sono stati completati e ora si stanno effettuando le operazioni per riempire la vasca di accumulo. Secondo le previsioni, la fornitura d’acqua dovrebbe riprendere entro circa un’ora, con un ritorno graduale dell’acqua nelle abitazioni.

È bene sottolineare che inizialmente l’acqua potrebbe apparire torbida e contenere residui di terra. Pertanto, è consigliabile non utilizzarla per bere o per la preparazione dei cibi fino a quando non tornerà alla limpidezza normale.

L’Amministrazione comunale esprime le proprie scuse ai cittadini per i disagi causati da questa prolungata interruzione dell’acqua. Un ringraziamento va anche ai tecnici e agli operai per il loro impegno nel ripristino del servizio.

Il Comune continuerà a monitorare attentamente la situazione fino al completo ritorno alla normalità.