Napoli, restauro del teatro romano di Neapolis: un luogo di cultura

Il teatro romano di Neapolis, situato tra via Anticaglia, via San Paolo ai Tribunali e vico Giganti, è attualmente oggetto di un importante progetto di restauro. Costruito verso la fine del I secolo d.C., questo antico teatro aveva la capacità di ospitare circa 5.000 spettatori ed è stato un punto di riferimento nella vita culturale dell’antica Neapolis, ospitando anche le celebri competizioni dei Giochi Isolimpici Neapolitani.

I lavori di recupero sono resi possibili dal Grande Progetto “Centro storico di Napoli, valorizzazione del sito UNESCO”, che prevede scavi, interventi di consolidamento e restauro. Tra le novità più significative vi è l’ampliamento dei percorsi di visita, la rimozione delle barriere architettoniche e la realizzazione di spazi dedicati all’accoglienza, alla biglietteria e ai servizi lungo via San Paolo.

Grazie a un accordo tra il Comune di Napoli e la Soprintendenza, il teatro sarà presto riaperto al pubblico, restituendo così alla città un’importante risorsa culturale e storica.

Per rimanere informati sulla data di apertura, è consigliabile seguire gli aggiornamenti attraverso il post ufficiale del Comune di Napoli.