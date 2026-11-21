Martedì 24 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si terrà l’evento ‘Note di libertà’ presso la Biblioteca Comunale ‘Imbriani-Poerio’. L’incontro, organizzato dall’Assessorato alle Pari Opportunità, avrà come ospite l’avv. Elvira Romano.

L’appuntamento inizierà alle 18:00 e si focalizzerà sulla prevenzione della violenza e sulla tutela dei diritti delle donne. Durante la serata, i presenti potranno ascoltare racconti significativi e partecipare a dibattiti su questioni di grande rilevanza.

In seguito, si esibirà un’orchestra formata esclusivamente da donne, che sarà seguita da un momento di convivialità dove saranno serviti tè e dolci, creando un’atmosfera di solidarietà e sostegno reciproco.

L’incontro è aperto a tutti, con l’intento di informare e sensibilizzare su un tema di grande attualità e rilevanza sociale.

L’evento è promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pomigliano d’Arco. Per maggiori informazioni e aggiornamenti, è possibile visitare la pagina Facebook ufficiale del Comune.