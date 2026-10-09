Torre del Greco, Notte Sacra: appuntamento dal 10 al 14 ottobre

Dal 10 al 14 ottobre, Torre del Greco si prepara ad ospitare la Notte Sacra, un evento dedicato alla spiritualità e alla cultura del territorio.

Questa quarta edizione offre un programma ricco di attività religiose e culturali, pensate per coinvolgere i cittadini in modo attivo. Sebbene i dettagli specifici siano ancora in fase di definizione, l’obiettivo è quello di favorire momenti di riflessione e condivisione tra le persone.

Chiunque voglia partecipare alla Notte Sacra è invitato a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune. È consigliabile controllare il post ufficiale per eventuali modifiche o ulteriori informazioni utili.

L’evento è organizzato dal Comune di Torre del Greco, che invita tutti a unirsi a questa iniziativa di partecipazione collettiva, che promette di arricchire la comunità.

Per maggiori dettagli, sarà possibile consultare il post ufficiale sulla pagina Facebook del Comune.