Il Comune di Quarto ha annunciato la consegna di un bene confiscato, che verrà convertito in un alloggio popolare.
Questa azione fa parte dei servizi comunali e si propone di offrire soluzioni abitative a chi si trova in situazioni di difficoltà. Tuttavia, al momento mancano dettagli specifici relativi al luogo di consegna, alla data e ai soggetti coinvolti nella cerimonia di assegnazione del bene stesso.
Per chi desidera maggiori informazioni, è possibile consultare il post ufficiale del Comune sul loro sito web o seguire i canali social dedicati.