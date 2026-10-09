Napoli, campagna Io Lotto: sensibilizzazione contro la violenza

La campagna di sensibilizzazione Io Lotto contro la violenza sulle donne è attualmente in corso a Napoli. Questo progetto è stato realizzato dall’Assessorato allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, con il prezioso supporto di Marco Zurzolo.

Il focus della campagna è stimolare una riflessione su un tema sociale cruciale: la violenza sulle donne. In un video, Zurzolo invita tutti a prestare attenzione e a offrire sostegno a chi si trova a vivere situazioni di violenza. Il messaggio è chiaro: nessuna donna deve affrontare queste esperienze da sola, esistono risorse pronte ad aiutarle.

I Centri Antiviolenza comunali sono disponibili per offrire ascolto, assistenza e un percorso di supporto a tutte le donne in difficoltà. È fondamentale che chi vive queste situazioni possa contare su un aiuto concreto e accessibile.

Per ulteriori informazioni sui servizi forniti dai Centri Antiviolenza, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Napoli. In caso di emergenze, è attivo il numero verde 1522, sempre pronto a fornire supporto e assistenza.

La campagna Io Lotto si unisce alla campagna nazionale “Contro la violenza sulle donne, mai bandiera bianca”, sottolineando l’importanza di ascoltare e praticare la solidarietà collettiva.