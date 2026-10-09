Pomigliano d’Arco, allerta meteo arancione: chiusure il 9 ottobre

Pomigliano d’Arco si sta preparando per un’allerta meteo di livello arancione, che inizierà alle ore 15:00 di oggi, giovedì 8 ottobre, e terminerà alle ore 15:00 di domani, venerdì 9 ottobre, come comunicato dalla Protezione Civile regionale.

Il Sindaco Raffaele Russo ha disposto la chiusura di diverse strutture per garantire la sicurezza dei cittadini. Nella giornata di venerdì 9 ottobre 2026, rimarranno chiusi tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, i servizi educativi per l’infanzia, nonché i parchi, i giardini pubblici e il cimitero comunale.

Si raccomanda ai cittadini di prestare attenzione e di limitare gli spostamenti non essenziali durante le fasi di pioggia intensa, specialmente nelle zone più a rischio di forti precipitazioni.

Per rimanere aggiornati, si consiglia di seguire i canali ufficiali del Comune di Pomigliano d’Arco.