Afragola, Carta Dedicata a Te 2026: nessuna domanda necessaria

Il Comune di Afragola ha comunicato che per il 2026 proseguirà la misura di aiuto economico Carta Dedicata a Te, dedicata ai nuclei familiari che soddisfano i requisiti stabiliti dalla normativa nazionale.

I nuclei familiari riceveranno un contributo di 500 euro, da utilizzare esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, escludendo quindi le bevande alcoliche.

Non sarà necessario presentare alcuna domanda, poiché i beneficiari saranno selezionati direttamente dall’INPS. Per essere idonei, è necessario avere un ISEE ordinario valido, che non superi i 15.000 euro, insieme ad altre condizioni di priorità stabilite a livello nazionale.

Gli elenchi finali dei beneficiari saranno resi disponibili sul sito ufficiale del Comune entro la fine di ottobre 2026, dopo aver effettuato le verifiche necessarie da parte del Comune e ottenuto la conferma definitiva dall’INPS.

Il contributo verrà erogato tramite una carta elettronica prepagata e nominativa, fornita da Poste Italiane tramite Postepay, e potrà essere ritirata presso gli uffici postali autorizzati.

Le carte saranno attive a partire dal 4 novembre 2026 e il primo pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2026; in caso contrario, si perderà automaticamente il diritto al beneficio.