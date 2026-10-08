Pozzuoli, chiusura parchi pubblici e aree cani il 8 ottobre 2026

Il Comune di Pozzuoli ha annunciato che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, oggi, 8 ottobre 2026, i parchi pubblici e le aree di sgambamento per cani rimarranno chiusi. Questa informazione è stata condivisa attraverso un post ufficiale.

La scelta di chiudere questi spazi è stata fatta per tutelare la sicurezza di tutti, cittadini e animali, considerato che le previsioni del tempo non sembrano promettere miglioramenti nel breve termine.

Si consiglia di tenere d’occhio le comunicazioni ufficiali del Comune per eventuali aggiornamenti sulla situazione meteorologica e sui provvedimenti che potrebbero seguire.