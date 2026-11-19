Il Comune di Pozzuoli ha pubblicato un avviso che permette di richiedere i contributi della Misura 3 del Fondo regionale di contrasto all’emergenza abitativa. Questa misura è stata creata per promuovere la stipula di contratti di affitto a canone concordato, particolarmente per le famiglie colpite dai sismi del 31 luglio e 1° agosto 2026.

I contributi sono rivolti ai proprietari di immobili in Campania che stipulano contratti di locazione con famiglie che soddisfano i criteri stabiliti nell’avviso. Le domande possono essere inviate tramite PEC oppure presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Pozzuoli.

Per ulteriori dettagli sui requisiti, sulle modalità di partecipazione e per scaricare la modulistica necessaria, è possibile visitare l’Avviso completo.

Attualmente, non sono disponibili informazioni riguardo alla data di pubblicazione dell’avviso né alla scadenza per presentare le domande. Si consiglia di seguire i canali ufficiali del Comune per rimanere aggiornati.