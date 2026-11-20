È stata inaugurata la Casa della lettura a Napoli, all’interno del complesso monumentale di San Domenico Maggiore. Questo nuovo spazio è stato creato con l’intento di promuovere la lettura e la cultura in tutte le sue forme.

La Casa della lettura si sviluppa su un’area di quattromila metri quadrati, offrendo un ambiente ospitale dove i cittadini possono perdersi tra libri e idee. Al momento, non sono però state fornite informazioni riguardo alla data e all’orario dell’inaugurazione ufficiale.

Inoltre, non sono stati resi noti i nomi degli enti o delle associazioni che hanno partecipato alla realizzazione della Casa della lettura, così come non si ha notizia della data in cui aprirà al pubblico.

Per restare aggiornati sulle novità, è possibile visitare il post ufficiale presente sul sito del Comune di Napoli.