Napoli, ludoteca: inaugurazione nel quartiere Arenaccia

Il Comune di Napoli ha inaugurato una ludoteca nel quartiere Arenaccia, ricavata da un fabbricato confiscato alla criminalità organizzata. Questa iniziativa si propone di creare un ambiente dedicato ai bambini della zona, offrendo loro uno spazio sicuro e stimolante.

La gestione della ludoteca è stata affidata, tramite un bando pubblico, alla fondazione «’A voce d’e creature» di don Luigi Merola. Grazie a questo progetto, si intende garantire ai più piccoli opportunità di socializzazione e svago.

Attualmente, non ci sono informazioni specifiche riguardo alla data e all’ora dell’inaugurazione, così come sul numero di bambini che potranno accedere alla ludoteca e sulle attività che verranno organizzate.

Per ulteriori dettagli, si consiglia di visitare il sito ufficiale del Comune di Napoli, dove verranno pubblicate le informazioni aggiornate.