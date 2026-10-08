Melito di Napoli, incontro per bambini e ragazzi: 11 ottobre 2026

Domenica 11 ottobre 2026, si terrà il primo incontro dedicato ai bambini e ragazzi iscritti all’iniziativa. L’evento si svolgerà nella suggestiva Villa comunale di Melito di Napoli.

Questa giornata rappresenta un’opportunità unica per i più giovani, pensata specificamente per loro, dove potranno divertirsi e socializzare. Al momento, però, non sono stati forniti dettagli riguardo l’orario di inizio e il numero previsto di partecipanti.

Inoltre, al momento non ci sono informazioni chiare sulla modalità di iscrizione e sugli orari, elementi fondamentali per i genitori e i tutori che desiderano far partecipare i loro figli.

Per rimanere informati, è consigliabile consultare il sito ufficiale del Comune di Melito di Napoli, dove verranno pubblicati aggiornamenti e ulteriori dettagli sull’evento.