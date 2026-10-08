Napoli, allerta gialla in vigore: indicazioni per i cittadini

Il Comune di Napoli ha diramato un avviso di allerta meteo valido dalle ore 00:00 fino alle ore 15:00 di giovedì 8 ottobre 2026.

L’allerta meteo interessa la zona 1, che include Piana Campana, Napoli, Isola e Area Vesuviana. Sono previsti rovesci e temporali localizzati, che potranno essere di moderata intensità. Il livello di allerta è GIALLO 🟡.

In seguito all’allerta, i parchi saranno chiusi e l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine sarà vietato.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare l’avviso completo sul sito ufficiale del Comune.