Napoli, Carta Solidale: domande dal 4 novembre 2026

Dal 4 novembre 2026, sarà disponibile la nuova carta solidale “Dedica a te”, che offre un aiuto economico di 500 euro per l’acquisto di beni alimentari essenziali. Questa iniziativa è rivolta ai nuclei familiari residenti nel Comune di Napoli.

Il Comune di Napoli metterà a disposizione un totale di 28.536 carte. Gli interessati non dovranno inviare domande tramite email, né contattare telefonicamente o visitare gli uffici comunali. Sarà l’INPS a selezionare direttamente i beneficiari e a comunicare i nomi al Comune, che provvederà a pubblicare gli elenchi e le modalità di ritiro sul proprio sito ufficiale.

Inoltre, il Comune fornirà un link a un’applicazione web che permetterà a ogni cittadino di accedere alle informazioni relative al contributo, utilizzando il proprio SPID/CIE o tramite i CAF accreditati. Le carte potranno essere ritirate presso gli sportelli postali autorizzati, previa prenotazione secondo le indicazioni fornite da Poste Italiane.

Per ottenere la carta, i nuclei familiari devono essere registrati all’anagrafe della popolazione e avere un ISEE ordinario valido che non superi i 15.000 euro. È fondamentale che nessun membro del nucleo familiare riceva altri sussidi economici, come NASPI, Assegno di Inclusione o Cassa Integrazione.

È bene ricordare che a ciascun nucleo familiare spetta solo una “Carta Dedica a te”. Il primo utilizzo della carta deve avvenire entro il 16 dicembre 2026, altrimenti si perderà il diritto al beneficio. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Napoli.