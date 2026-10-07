Torre del Greco, evento di corsa: appuntamento l’11 ottobre

Corri per Torre 2026 è l’evento di corsa che si terrà il 11 ottobre presso la Villa Comunale di Torre del Greco. L’incontro avrà luogo dalle ore 9 alle 13.

Questa manifestazione, come riportato nel comunicato ufficiale del Comune, è stata pensata per incentivare l’attività sportiva e favorire momenti di svago per tutti. Sarà un’ottima opportunità per i partecipanti di godersi una mattinata all’insegna del movimento e della socializzazione.

Per ora, non ci sono dettagli specifici sulle modalità di iscrizione o partecipazione, quindi è consigliabile controllare i canali ufficiali per rimanere informati.

Il Comune di Torre del Greco sostiene l’iniziativa in collaborazione con il Forum dei Giovani e l’Agorà Club. Per ulteriori aggiornamenti, è possibile consultare sia il comunicato ufficiale sia i profili social delle organizzazioni coinvolte.

È fondamentale seguire i canali ufficiali per eventuali novità o cambiamenti nel programma previsto.