Torre del Greco, aggiornamento albi elettorali: domanda entro il 30 novembre 2026

Il Comune di Torre del Greco informa che è possibile aggiornare gli albi elettorali e l’albo degli scrutatori. Gli interessati devono presentare la domanda entro il 30 novembre 2026.

Per partecipare, è necessario soddisfare alcuni requisiti: essere elettore o elettrice del Comune di Torre del Greco, possedere almeno un diploma di scuola secondaria di primo grado e avere un’età non superiore ai 75 anni.

Per ulteriori dettagli su come presentare la domanda, i requisiti richiesti e i moduli da utilizzare, si invita a visitare il sito ufficiale del Comune al seguente link: albo degli scrutatori.

Questa opportunità è aperta a tutti gli elettori e le elettrici del Comune, che sono incoraggiati a verificare i requisiti e a inviare la propria domanda.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito del Comune di Torre del Greco o contattare direttamente l’ufficio competente.