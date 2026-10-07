Pozzuoli, allerta meteo gialla in vigore: le indicazioni per i cittadini

È stata emessa un’allerta meteo di livello giallo per temporali improvvisi e intensi che interesserà l’intera Campania, ad eccezione della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della zona 7 (Tanagro). L’allerta sarà attiva dalle 16 di oggi, martedì 6 ottobre, fino alle 14 di domani, mercoledì 7 ottobre, come riportato dal Comune.

La Protezione Civile della Regione ha avvertito riguardo alla possibilità di fenomeni di grandine, fulmini e raffiche di vento, che potrebbero comportare danni a coperture e strutture esposte. Inoltre, è previsto un rischio idrogeologico con la possibilità di allagamenti, esondazioni e superamento dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua.

Si consiglia ai cittadini di prestare particolare attenzione a possibili cadute di massi e frane, vista la fragilità dei suoli, e di evitare di rimanere nelle vicinanze di corsi d’acqua e di strutture non sicure durante il periodo di allerta.

Per rimanere informati, è consigliabile seguire i canali ufficiali della Protezione Civile e del Comune di Pozzuoli.