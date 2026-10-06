Pozzuoli, evento sismico di magnitudo 1.9: comunicato del Sindaco

Il 6 ottobre 2026, l’Osservatorio Vesuviano ha registrato un terremoto di magnitudo 1.9 nelle vicinanze di via Solfatara. La scossa è avvenuta alle 02:16 ora locale (UTC 00:16) e a una profondità di 2,83 km.

Molti residenti dell’area intorno all’epicentro hanno riferito di aver avvertito un forte boato in concomitanza con il sisma. L’amministrazione comunale sta seguendo la situazione con attenzione e invita la popolazione a rimanere vigile.

In caso di danni o disagi, i cittadini possono contattare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale al 081/8551891 e Protezione Civile al 081/18894400.

Per aggiornamenti sulla fase di sollevamento e sui fenomeni correlati, è possibile visitare il sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV all’indirizzo www.ov.ingv.it.