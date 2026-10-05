Torre del Greco, conferenza per la Crono del Vesuvio 2026

Torre del Greco sarà il palcoscenico di una conferenza stampa dedicata alla Crono del Vesuvio 2026, che si svolgerà il 6 ottobre alle 11:00 nella Sala Consiliare del Palazzo Baronale.

Durante l’incontro, verranno presentati dettagli sul percorso e sulle novità della competizione, che fa parte del Campionato Italiano FCI. L’intento è quello di coinvolgere tutti gli appassionati di ciclismo amatoriale, mettendo in risalto le meraviglie delle pendici del Vesuvio.

Interverranno figure significative come il Sindaco di Torre del Greco, Avv. Luigi Mennella, e la Consigliera con delega allo Sport, Dott.ssa Valentina Ascione. Saranno presenti anche Umberto Perna, Presidente della FCI Regionale, Iolanda Ragosta, Consigliere Nazionale FCI, Dott. Gennaro Russo, Comandante della Polizia Municipale, e Francesco Vitiello, Presidente Provinciale FCI. A moderare l’incontro ci sarà Silver Mele, noto commentatore sportivo.

Per maggiori dettagli sull’evento, è possibile seguire il post ufficiale pubblicato dal Comune di Torre del Greco.