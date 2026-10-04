Melito di Napoli, presentazione libro il 6 ottobre 2026

Martedì 6 ottobre 2026, alle ore 18:00, si terrà la presentazione del libro ‘La diversità è una cosa meravigliosa!’, scritto da Alexandra Capasso. L’evento si svolgerà presso la Biblioteca comunale di Melito di Napoli.

Durante la serata, l’autrice avrà modo di esplorare i temi centrali del suo libro, invitando il pubblico a riflettere sull’importanza della diversità nella nostra società. Questo incontro sarà un’occasione per approfondire le idee in un contesto di dialogo e condivisione.

La partecipazione è aperta a tutti, senza necessità di prenotazione e con accesso gratuito. Chiunque sia interessato potrà unirsi liberamente all’evento, senza dover effettuare registrazioni.

L’incontro è organizzato dal Comune di Melito di Napoli, che sostiene iniziative culturali destinate alla comunità. Per maggiori dettagli, si consiglia di visitare il sito ufficiale del Comune.

È consigliabile tenere d’occhio i canali ufficiali del Comune per eventuali aggiornamenti o modifiche al programma previsto.