Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha emesso un’ordinanza che prevede la chiusura della villa comunale, dei parchi e del cimitero comunale a causa dell’allerta meteo. Questa chiusura sarà in vigore dalle ore 20:00 di oggi, 17 novembre, fino alle ore 16:00 di domani, 18 novembre, come comunicato nel post ufficiale.

La decisione è stata presa in risposta all’allerta diramata dalla Protezione Civile regionale, la quale prevede venti localmente forti provenienti da ovest-sud ovest. Questa misura si rende necessaria per garantire la sicurezza di tutti.

Il sindaco Mastella ha invitato i cittadini a seguire alcune semplici raccomandazioni per prevenire incidenti. È fondamentale prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture alte, e segnalare eventuali situazioni di pericolo ai numeri di emergenza come 112, 113 e 115. Inoltre, si consiglia di mettere in sicurezza o rimuovere oggetti leggeri da finestre e balconi, poiché potrebbero essere sollevati dal vento.

In aggiunta, è raccomandato di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e di prestare particolare attenzione agli studenti e al personale scolastico, evitando di sostare in zone a rischio di caduta di oggetti.

Per ulteriori aggiornamenti, si invita a seguire i canali ufficiali del Comune di Benevento.