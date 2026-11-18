Il Comune di Napoli ha recentemente pubblicato un bando per reclutare 10 laureati interessati a iniziare la pratica forense presso la propria Avvocatura. I candidati scelti avranno l’opportunità di trascorrere un anno, ovvero 12 mesi, a fare esperienza nel settore legale.
Per partecipare, gli interessati devono inviare la propria domanda tramite PEC all’indirizzo avvocatura.aagg@pec.comune.napoli.it. Sul sito ufficiale del Comune di Napoli sono disponibili tutte le informazioni necessarie riguardo al bando e ulteriori dettagli utili per la candidatura.
È importante tenere a mente che la scadenza per presentare le domande è stabilita per il 18 dicembre 2026.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni, si consiglia di consultare il post ufficiale pubblicato dal Comune di Napoli, dove sono disponibili ulteriori indicazioni.