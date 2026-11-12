Torre del Greco: consegna attestato al comandante Miele

Il Comune di Torre del Greco ha recentemente conferito un attestato di benemerenza al comandante Vincenzo Miele, in un evento che si è svolto presso Palazzo Baronale. La cerimonia è stata presieduta dal sindaco Luigi Mennella.

Il comandante Miele, in servizio per MSC Cruises, ha raggiunto per due volte consecutive il punteggio massimo di 100/100 nelle rigorose ispezioni sanitarie USPH, che sono tra le più severe nel settore delle crociere a livello mondiale. Questo eccezionale risultato è motivo di grande orgoglio per lui e per la città di Torre del Greco, dimostrando la sua professionalità e impegno.

Durante la cerimonia, il sindaco Mennella ha sottolineato come questo traguardo sia motivo di vanto per la comunità locale, che continua a distinguersi per le sue competenze e la sua tradizione marittima. In segno di gratitudine, il comandante Miele ha donato al sindaco un modello in scala di una delle più recenti navi da crociera della MSC.

Questo attestato evidenzia non solo il lavoro del comandante, ma anche quello dell’intero team che opera nel settore crocieristico, il cui impegno è fondamentale per garantire elevati standard di sicurezza e qualità.