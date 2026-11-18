Il Comune di Torre del Greco ha emesso un’allerta meteo che comporta la chiusura di parchi, giardini e del cimitero comunale. Questa chiusura avrà inizio alle ore 20 di oggi, martedì 17 novembre, e rimarrà in vigore fino alle ore 16 di domani, mercoledì 18 novembre 2026, come comunicato nel post ufficiale.

Questa misura è stata adottata per garantire la sicurezza dei cittadini, in considerazione delle previsioni di maltempo. Anche se non sono state specificate le aree esatte del comune interessate dalla chiusura, si consiglia a tutti di evitare di recarsi in questi luoghi.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune, dove sono disponibili l’Avviso di Allerta e l’ordinanza sindacale riguardanti questa situazione.

Si raccomanda di seguire i canali ufficiali del Comune per rimanere aggiornati sull’evoluzione delle condizioni meteorologiche.