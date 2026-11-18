La presentazione del libro per ragazzi La storia di Napoli a fumetti si terrà a Palazzo San Giacomo. Questo progetto è stato ideato per raccontare la storia della città in un modo che possa risultare accessibile e coinvolgente per tutti.

Il libro è frutto di un’iniziativa culturale ed editoriale promossa dal Centro Studi Officina Volturno in collaborazione con Magazine Informare. L’obiettivo è quello di narrare oltre 2500 anni di storia di Napoli, avvicinando i lettori più giovani a queste storie attraverso il linguaggio del fumetto. Questa forma d’arte è particolarmente efficace nel catturare l’attenzione e stimolare l’immaginazione dei lettori.

Al momento, non sono state fornite informazioni riguardanti la data e l’orario dell’evento, né dettagli sui partecipanti o sul pubblico a cui è rivolto. Si consiglia di seguire le comunicazioni ufficiali per rimanere aggiornati su eventuali novità.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito indicato nel post ufficiale del Comune di Napoli e tenere d’occhio gli aggiornamenti riguardanti l’evento.