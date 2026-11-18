Oggi, nell’Aula Consiliare del Comune di Pozzuoli, si è tenuto l’insediamento del Forum dei Giovani, con la partecipazione dell’assessora alle Politiche Giovanili Carla Lardone. Questo evento segna l’inizio di un percorso di partecipazione attiva tra i giovani e le istituzioni locali.

Il Forum ha l’obiettivo di dare voce ai ragazzi e alle ragazze di Pozzuoli, mettendo in risalto le loro idee e rendendoli protagonisti della vita della comunità. Durante la cerimonia, è stato eletto presidente Mario Esposito, al quale l’Amministrazione comunale ha augurato un buon lavoro.

Il sindaco Luigi Manzoni ha inviato un saluto sincero ai membri del Forum, anche se non ha potuto essere presente di persona a causa di impegni urgenti. In futuro ci saranno occasioni per collaborare e discutere insieme su come rendere la città migliore.

Il Forum dei Giovani rappresenta un’importante opportunità per costruire una Pozzuoli più sensibile alle esigenze e ai sogni delle nuove generazioni. Si auspica che i giovani possano impegnarsi attivamente nella cura della città e nella realizzazione di progetti concreti.

Per ulteriori dettagli sulle attività del Forum, i cittadini possono seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune di Pozzuoli.