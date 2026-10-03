Pozzuoli, allerta sismica: evento registrato il 3 ottobre 2026

Il 3 ottobre 2026, l’Osservatorio Vesuviano ha registrato un evento sismico di magnitudo 1.7 nei pressi di via Antiniana, a Pozzuoli. Il terremoto è avvenuto alle 08:05 ora locale, a una profondità di 2,43 km.
Come riportato dal Comune, l’evento potrebbe aver generato un boato che è stato percepito dagli abitanti dell’area vicina all’epicentro. Si raccomanda ai cittadini di rimanere aggiornati e di segnalare eventuali danni o difficoltà riscontrate.
Per le segnalazioni, è possibile contattare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 e Protezione Civile: 081/18894400.
Per ulteriori informazioni sull’evoluzione della situazione, i cittadini possono visitare il sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV, dove sono disponibili anche i bollettini settimanali e mensili sui Campi Flegrei.