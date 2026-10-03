Afragola, incontro ‘Una comunità non va in fumo!’ alla Masseria Ferraioli

Questa mattina, la città di Afragola ha ospitato un incontro intitolato Una comunità non va in fumo!, che si è tenuto presso la Masseria Ferraioli. L’incontro è stato organizzato in seguito al grave incendio che ha colpito la città il 5 settembre e ha visto la partecipazione del Sindaco, dott. Gennaro Giustino.

Tra i presenti c’erano anche il Vice Prefetto di Napoli, dott.ssa Maria Trezza, e l’Arcivescovo di Napoli, cardinale don Mimmo Battaglia, insieme a rappresentanti di Libera, associazioni locali e studenti delle scuole del territorio. Durante l’incontro, si è celebrata la terza ricorrenza del Kaki tree, un albero di pace che simboleggia dialogo e rinascita.

La Masseria Ferraioli, bene confiscato alla criminalità, è un punto di riferimento per la legalità e la partecipazione nella città di Afragola. Il Sindaco Giustino ha dichiarato: «La Masseria Ferraioli è molto più di un bene confiscato: è il simbolo di una città che non si arrende. Sottratta alla camorra e restituita alla comunità, oggi rappresenta un baluardo nella lotta contro la criminalità.»

Il primo cittadino ha anche espresso la sua gratitudine per il supporto ricevuto dalle autorità e ha riaffermato l’impegno dell’Amministrazione: «Non lasceremo sola la Masseria né chi la custodisce. Una comunità non va in fumo, e Afragola è dalla parte di chi costruisce.»