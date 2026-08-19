Melito di Napoli, gestione acque meteoriche: chiarimenti dell’Amministrazione

L’Amministrazione Comunale di Melito di Napoli ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alla gestione delle acque meteoriche, in seguito all’ultima ondata di maltempo che ha colpito la zona.
Nel comunicato diffuso, sono stati condivisi dati aggiornati sui tempi di drenaggio e chiarite le responsabilità delle diverse istituzioni che si occupano della gestione delle acque, in particolare durante le situazioni di emergenza climatica.
Per chi desidera ulteriori informazioni, è possibile consultare la comunicazione ufficiale disponibile sul sito web del Comune di Melito.