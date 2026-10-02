Torre del Greco, servizi comunali: approvato regolamento per animali

Il Consiglio comunale di Torre del Greco ha dato il via libera a un nuovo Regolamento che offre contributi e vantaggi economici a chi si occupa di cani e gatti in difficoltà. Questa proposta è stata presentata dall’Assessora al Benessere animale, Laura Vitiello.

Il nuovo regolamento si propone di fornire un supporto concreto per gli animali che versano in condizioni svantaggiate e per le persone che si prendono cura di loro. Tuttavia, nel comunicato ufficiale non sono stati specificati i requisiti necessari per accedere ai contributi, né le modalità per inoltrare la richiesta.

In aggiunta, al momento non ci sono indicazioni sulla data di attivazione del regolamento e su come saranno gestiti i contributi. Per questo motivo, è consigliabile ai cittadini di rimanere informati tramite i canali ufficiali del Comune, dove verranno pubblicate eventuali aggiornamenti.

Per chi desidera saperne di più, è possibile visitare il post ufficiale sulla pagina Facebook del Comune di Torre del Greco, dove verranno condivisi ulteriori dettagli.