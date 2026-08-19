Melito di Napoli, chiarimenti sulla gestione acque meteoriche

L’Amministrazione Comunale di Melito di Napoli ha recentemente condiviso un post per fare chiarezza su alcuni aspetti legati alla gestione delle acque meteoriche, evidenziando le difficoltà emerse a causa del maltempo.
Nel comunicato sono stati resi noti dettagli sui tempi di drenaggio e sulle responsabilità istituzionali in relazione alla situazione attuale.
I cittadini possono consultare ulteriori informazioni sul sito ufficiale del Comune di Melito, dove è disponibile una nota approfondita su questo argomento.
È importante che i residenti rimangano aggiornati sulle misure adottate e seguano le comunicazioni ufficiali per eventuali sviluppi futuri.