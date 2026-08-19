Melito di Napoli, chiarimenti sulla gestione acque meteoriche

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L’Amministrazione Comunale di Melito di Napoli ha recentemente condiviso un post per fare chiarezza su alcuni aspetti legati alla gestione delle acque meteoriche, evidenziando le difficoltà emerse a causa del maltempo.

Nel comunicato sono stati resi noti dettagli sui tempi di drenaggio e sulle responsabilità istituzionali in relazione alla situazione attuale.

I cittadini possono consultare ulteriori informazioni sul sito ufficiale del Comune di Melito, dove è disponibile una nota approfondita su questo argomento.

È importante che i residenti rimangano aggiornati sulle misure adottate e seguano le comunicazioni ufficiali per eventuali sviluppi futuri.

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