Afragola, manifestazione in memoria delle vittime del 1943

Afragola ha ricordato questa mattina le 42 vittime delle rappresaglie tedesche del 1943 con una cerimonia che si è tenuta presso la Biblioteca comunale.

Durante l’evento, è stata deposta una corona d’alloro in onore dei cittadini afragolesi uccisi nelle rappresaglie avvenute tra settembre e ottobre di quell’anno. Tra le vittime c’erano uomini, donne e giovanissimi, compresi bambini, le cui vite sono state tragicamente interrotte.

Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco Gennaro Giustino, l’Assessore alla Cultura Francesco Zanfardino e altri membri dell’Amministrazione comunale, tutti uniti nell’onorare chi ha perso la vita in questo drammatico episodio che ha segnato profondamente la comunità.

Questa manifestazione ha assunto un grande significato, poiché il ricordo non è visto come un semplice rito, ma come un impegno nei confronti di chi non è più con noi e delle generazioni future. La memoria è considerata fondamentale per la pace e la libertà che oggi viviamo.

Afragola riafferma il proprio impegno a non dimenticare questi eventi dolorosi, sottolineando l’importanza di mantenere viva la memoria storica per costruire un futuro migliore.