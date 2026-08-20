Torre Annunziata, sanzioni pecuniarie: nuovo IBAN corretto

Il Comune di Torre Annunziata informa i cittadini che è stato riscontrato un errore nel codice IBAN per il pagamento delle sanzioni pecuniarie, specificamente per quanto riguarda i preavvisi di accertamento legati alle violazioni del codice della strada.
Per evitare disguidi nei pagamenti, l’ente ha fornito il codice IBAN corretto, che è il seguente: IT 43I 07601 03400 000016971806.
I cittadini che necessitano di ulteriori chiarimenti o informazioni possono rivolgersi all’Ufficio Verbali, localizzato in via Provinciale Schiti, 51. Gli orari per il pubblico sono il mercoledì dalle 10:00 alle 13:00.
Per ulteriori informazioni, è possibile chiamare il numero 081 535 8474.
Si invita la cittadinanza a prestare particolare attenzione a questo aggiornamento per evitare eventuali problemi nei pagamenti delle sanzioni.