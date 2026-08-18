Bacoli, richiesta di aiuti per attività commerciali a causa del bradisismo

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha lanciato un appello per ricevere aiuti a favore delle attività commerciali e per il ripristino del trasporto pubblico, a causa del fenomeno del bradisismo. Questa richiesta è emersa durante un incontro tenutosi al Centro Operativo Comunale di Pozzuoli.

Nel corso del tavolo di confronto, al quale ha partecipato anche il presidente della Regione, Roberto Fico, insieme ad altri sindaci dei Campi Flegrei, sono state analizzate le priorità da affrontare in questa emergenza. Della Ragione ha messo in evidenza il grave impatto economico che le attività turistiche stanno subendo, con molte disdette ricevute.

Il sindaco ha sollecitato interventi rapidi simili a quelli attuati durante la pandemia, a partire dal ripristino del servizio di trasporto pubblico su ferro. Questa misura è essenziale per ridurre l’isolamento che la popolazione sta vivendo da venti giorni. Sono giunte rassicurazioni riguardo alla linea Cumana, ma per quanto concerne la metropolitana non ci sono aggiornamenti al momento.

Inoltre, Della Ragione ha evidenziato l’urgenza di trovare modalità più veloci per erogare i finanziamenti destinati ai lavori di messa in sicurezza delle abitazioni. Ha chiesto l’implementazione di una legge speciale per affrontare questa emergenza, che sta diventando una costante per gli abitanti dei Campi Flegrei.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si consiglia di consultare il post ufficiale del Comune di Bacoli.