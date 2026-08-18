Vico Equense, eventi al Chiostro: appuntamento 21 agosto

Il 21 agosto, alle ore 21:00, il Chiostro dell’Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense ospiterà la commedia “L’Onorevole, il poeta e la signora”, un’opera di Aldo De Benedetti. Sul palco si esibiranno attori del calibro di Lorenzo Flaherty, Francesco Branchetti e Isabella Giannone, con la regia affidata allo stesso Branchetti.

Questa rappresentazione fa parte del programma Vico d’Estate, un’iniziativa che punta a valorizzare il ricco patrimonio storico e culturale della città. L’obiettivo è offrire sia ai residenti che ai turisti un’esperienza coinvolgente e immersiva.

L’ingresso all’evento sarà libero, permettendo a tutti di partecipare e di godere di una serata all’insegna del teatro e della cultura.

Per maggiori dettagli, si possono consultare i canali ufficiali del Comune di Vico Equense.