Pozzuoli, Sportello di supporto psicologico attivo

Il Comune di Pozzuoli ha inaugurato uno Sportello di supporto psicologico presso il PalaTrincone. Questo servizio è dedicato a chi si trova ad affrontare un periodo difficile e ha bisogno di un ascolto attento e di sostegno.

Lo sportello sarà aperto il martedì e il giovedì, dalle 16:00 alle 20:00. Professionisti esperti saranno a disposizione per fornire supporto a chiunque ne avverta l’esigenza.

Per accedere al servizio, al momento non sono state fornite informazioni dettagliate. Gli interessati possono recarsi direttamente al PalaTrincone durante gli orari di apertura indicati.

Non sono state comunicate date specifiche per l’inizio e la conclusione di questa iniziativa. È consigliabile tenere d’occhio il post ufficiale del Comune per eventuali aggiornamenti sul servizio.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il canale ufficiale del Comune di Pozzuoli.