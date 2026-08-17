Benevento, allerta temporali in vigore: indicazioni per i cittadini

Il 16 agosto, dalle ore 13:00 alle 20:00, il vicesindaco Francesco De Pierro ha diramato un avviso riguardante le previsioni di maltempo, in particolare per il rischio di temporali, come comunicato dalla Protezione civile regionale.

Si prevedono rovesci e temporali isolati. Anche se non sono stati specificati i luoghi interessati dall’allerta, è importante che i cittadini rimangano vigili.

È consigliabile limitare l’accesso a locali interrati o ai piani terra, soprattutto nelle vicinanze di strade soggette a forti deflussi d’acqua. È fondamentale tenere sotto controllo il livello delle acque e, in caso di allagamenti, interrompere immediatamente l’energia elettrica.

Quando si attraversano sottopassi, è importante farlo con attenzione e verificare che siano praticabili. Se ci si trova in difficoltà, è necessario contattare i numeri di emergenza 112, 113, 115.

È essenziale mantenere alta l’attenzione nelle aree già note per il rischio idrogeologico e limitare gli spostamenti solo a quelli necessari. Inoltre, si deve prestare attenzione vicino a alberi e strutture alte, segnalando eventuali situazioni di pericolo.

Infine, è opportuno fissare o rimuovere oggetti da finestre e balconi che potrebbero essere sollevati dal vento.