Afragola, auguri di Ferragosto dall’Amministrazione Comunale

L’Amministrazione Comunale di Afragola ha voluto inviare a tutti i cittadini un sincero augurio per un Ferragosto ricco di serenità e di gioia.
Questo messaggio è particolarmente rivolto a chi trascorrerà la giornata in compagnia dei propri familiari, a chi si impegna quotidianamente per garantire i servizi essenziali e a chi festeggerà nel nostro comune.
In questa giornata di festa, l’Amministrazione desidera far sentire la propria vicinanza e affetto a tutti gli abitanti di Afragola, nella speranza che possano vivere momenti di spensieratezza e condivisione.
Per restare aggiornati, si consiglia di visitare i canali ufficiali del Comune, dove è possibile trovare ulteriori notizie e comunicazioni importanti.