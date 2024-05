Uomini e Donne, Giorgio Manetti spiazza tutti: la rivelazione

Giorgio Manetti, ex compagno di Gemma Galgani (tra i volti più noti del programma Uomini e Donne), ha spiazzato tutti con un annuncio sui social.

Tra i programmi televisivi che hanno avuto più successo in questa stagione, ovviamente, bisogna sicuramente inserire i format targati Maria De Filippi. ‘Uomini e Donne’, ‘C’è Posta per Te’ ed ‘Amici’, di fatto, anche quest’anno hanno fatto registrare degli ascolti davvero importanti, contribuendo così anche al sorpasso di Mediaset nei confronti della RAI.

Proprio nella serata di sabato, Maria De Filippi ha presentato la finale dell’edizione di quest’anno di ‘Amici’, vinta dalla 18enne di Vigevano Sarah Toscano. Mentre ‘C’è posta per te’, come di consueto è andato in onda il sabato sera dal mese di gennaio a quello di marzo, trattenendo milioni di telespettatori.



‘Uomini e Donne’, invece, sarà ancora in onda per qualche giorno, anche se le registrazioni dell’edizione di quest’anno stanno sono già terminate da circa due settimane. Proprio dal filone di questo programma, appuntamento ormai fisso il pomeriggio per almeno 2 milioni di telespettatori, bisogna registrare un annuncio di ex importante protagonista di questo format, ovvero Giorgio Manetti.



Uomini e Donne, Giorgio Manetti è il protagonista di una canzone estiva: il suo annuncio

L’ex compagno di Gemma Galgani, conosciuta proprio durante il Trono Over di Uomini e Donne, ha pubblicato un video con cui ha presentato ai suoi follower la sua canzone ‘Rotola l’estate’. Le immagini mostrano Giorgio Manetti che canta su una spiaggia in compagnia di Giusy Mercury e Gianni Drudi (ovvero gli altri due protagonisti di questa canzone estiva).

Questo post di Giorgio Manetti, leggendo tra i vari commenti, è stato accolto positivamente dai suoi fan: “Mi piace!!! Tanta allegria!!! Bravi!”, oppure:“Bravissimi, mi piace moltissimo la vostra canzone. Bravissimi”. L’ex compagno di Gemma Galgani, inoltre, ha anche pubblicato il video della sua performance di presentazione di ‘Rotola l’estate’ a ‘Canale Italia’.

Dopo la sua esperienza ad Uomini e Donne, dunque, Giorgio Manetti torna a far parlare di sé tramite la partecipazione ad una canzone che ha come obiettivo quello di far compagnia a tante persone nell’estate ormai alle porte. Anche se tutti i fan del programma di Maria De Filippi sperano di avere delle news che riguardano la sua vita sentimentale. Staremo a vedere se su questo fronte nelle prossime settimane ci saranno o meno delle ulteriori novità.