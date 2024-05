Maria De Filippi costretta combattere contro la ‘malattia’: la verità viene fuori

Maria De Filippi e la malattia, la verità è venuta fuori: i suoi fan sono senza parole, le sue parole hanno chiarito tutto.

Una delle donne più rappresentative della televisione italiana, amatissima dal pubblico e definita da molto come la vera e propria regia del piccolo schermo: di Maria De Filippi si potrebbe stare a parlare per tanto tempo, già soltanto per andare a descrivere quella che è una carriera davvero straordinaria sotto ogni punto di vista.

Una donna che ha dimostrato grande personalità nel corso di una carriera strepitosa, che l’ha vista al timone di un numero di programmi considerevole, in grado di raccogliere dei numeri davvero importanti. Si, perchè sono soprattutto gli ascolti ad aver definito concretamente il successo di una conduttrice dalla grande personalità.

Anche nei momenti di grande dolore, Maria ha saputo tenere botta dando un senso anche a quel senso di smarrimento che ti coglie quando viene a mancare un pilastro della vita: alla scomparsa di Maurizio Costanzo, infatti, la De Filippi ha vissuto il lutto con una dignità che davanti alla telecamere è difficile mantenere.

Si, perchè quello della scomparsa di suo marito è stato un evento tristemente mediatico, seguito pedissequamente dalle televisioni, ma allo stesso tempo è stata proprio Maria a mostrarsi nel dolore ma al tempo stesso con rispetto nei confronti di chi le ha rivolto una parole di conforto, uno sguardo, un sorriso.

Maria De Filippi, la malattia che deve combattere nel segreto

Insomma, appare evidente quando la De Filippi abbia una personalità che ha colpito il pubblico. Certo, anche una donna cosi di carattere come lei nasconde degli scheletri nell’armadio. Maria, tra l’altro, non ama assolutamente tergiversare quando si trova a dover affrontare argomenti scomodi, anche sotto il punto di vista personale.

E cosi la conduttrice,e nel corso di un’intervista, si è lasciata andare raccontando un problema che vive quotidianamente e che ovviamente ha condizionato la sua vita. Una vera e propria malattia, della quale ha avuto il coraggio di parlare e che ovviamente ha anche lasciato di stucco tutti i suoi fan: si tratta dell’ipocondria.

“Soffro di ipocondria come Verdone, ma lo supero senza dubbio. Suggerisco sempre a tutti tutte le visite che devono fare. Nella mia rubrica – ha spiegato la De Filippi nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Che tempo che fa’ – ho tanti numeri di dottori che chiamo anche a notte tarda. E anche il numero di un primario in rianimazione, che non si sa mai”, le parole della conduttrice.