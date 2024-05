Sconfiggi il sovrappeso con il super allenamento di 10 Minuti al giorno!

Allenamento da 10 minuti al giorno per perdere peso? Adesso è possibile, vi sveliamo quali sono gli esercizi da fare.

Tornare in forma prima della prova costume è l’obiettivo principale di tantissime persone. Si avverte in concreto la necessità di spingere sull’acceleratore nella maniera più intensa possibile, nella speranza di presentarsi in spiaggia con un fisico statuario o, se proprio non si riesce a fare di meglio, quanto meno in maniera accettabile secondo quelli che sono gli standard estetici di questo tempo. Rispettabili o meno, visto che parliamo di scelte personali ma che per nessuna ragiona rappresentano una regola da seguire per forza.

C’è chi si rivolge all’attività fisica non per una questione estetica ma per un aspetto legato alla salute: fare attività fisica, riuscire a trovare una stato di forma ottimale, per alcuni è un obiettivo che va ben al di là della pura prova costume.

Ci sono, però, anche dei sostanziali ostacoli che spesso non consentono alle persone di fare esercizio durante la giornata, di mettere insieme tutte quelle attività necessarie a potersi dire una persona attiva fisicamente, in grado di trovare un equilibrio sotto questo punto di vista.

Il primo problema, senza dubbio, è legato al tempo: siamo sempre costretti ad andare di fretta nel corso delle nostre giornate, e questo spesso non ci consente di ritagliarci del tempo per cose importanti come svagarsi attraverso la lettura, ascolto della musica o anche attività fisica.

Allenamento da 10 minuti al giorno: ecco come perdere peso!

C’è un modo, però, che ti permette di allenarti praticamente quando vuoi, senza però essere costretto a spendere tanto tempo. Puoi farlo in qualsiasi momento della giornata, anche se c’è chi sostiene sia preferibile la mattina: sedute di allenamento da 10 minuti, sufficienti per consentirti di arrivare a dei risultati davvero importanti.

Si, ma in che cosa consistono? Come detto, c’è chi consiglia di fare questo tipo di attività al mattino e prima di colazione: si alternano esercizi funzionali a esercizi pliometrici esplosivi, con questi che migliorano l’elasticità dei muscoli, forza, potenza e resistenza.

Parliamo di un circuito da fare almeno 3 volte a settimana a giorni alterni, alternando 40″ di ripetizioni e 20″ di recupero e passando quindi all’esercizio successivo. Di quali esercizi parliamo nel concreto? Squat Jump, Side-to-Side Pushup, Crunch della bicicletta, Affondi avanti, Crunch con gambe tese, Affondi laterali, Plank laterale, Mountain climber, Reverse plank, Push-Up a mani larghe.