Chiara Ferragni, colpo di scena: cambia vita, i fan sono senza parole

Chiara Ferragni cambia vita: non potrete credere ai vostri occhi! Proprio in queste ore è arrivata un’indiscrezione che lascia tutti a bocca aperta.

La vita di Chiara Ferragni è finita al centro dell’attenzione mediatica ormai da mesi. Lo scandalo Pandoro ha catturato l’attenzione sotto il punto di vista giornalistico ma anche social, con tantissimi che si sono scagliati proprio contro l’imprenditrice digitale, rea di non aver fatto i conti con quella che sarebbe stata la gogna mediatica una volta emerso lo scandalo. Certo, la Ferragni ha ancora tempo per spiegare, anche sotto il punto di vista giudiziario, e magari riuscire a dimostrare la sua innocenza.

Nel frattempo, però, la sua vita da imprenditrice si è complicata e non poco: si è parlato tanto delle aziende che hanno deciso di prendere le distanze da lei, in un periodo cosi delicato sotto il punto di vista professionale. Poi i problemi personali, la fine della storia d’amore con il rapper Federico Lucia, in arte Fedez, e i due che sono finiti sempre più nell’occhio del ciclone.

Dopo aver superato la crisi già diverse volte in passato, stavolta per i ‘Ferragnez’ sembra essere arrivato davvero il momento della separazione definitiva, al netto di quelli che potranno essere i risvolti futuri. Di coppie che scoppiano e poi tornano insieme, va detto, il mondo dello spettacolo ne ha viste tante, anche se nel caso di Fedez e Chiara sembra davvero possa essere arrivata la fine definitiva di una storia d’amore che ha attirato tantissimi fan e che ovviamente ha portato anche alla nascita di due figli, Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni cambia vita, cosa succede?

Mesi molto complicati quelli vissuti dalla bellissima Chiara, che adesso sta provando a riprendere fiato. Non è stato semplice finire al centro dei riflettori e soprattutto essere protagonista di uno scandalo del quale si è parlato anche all’estero, essendo la stessa Ferragni una delle influencer italiane più rappresentative nel mondo.

Poi la fine del matrimonio, una crisi personale che l’ha portata anche ad allontanarsi dai social. Ma come sta adesso? Le uscite pubbliche si sono sicuramente ridotte, cosi come la produzione di contenuti sul web. Eppure, la carriera dell’imprenditrice sembra possa prendere proprio nei prossimi mesi una svolta definitiva.

Si, perchè la Ferragni sarebbe pronta a lanciare la sua carriera nel mondo del Cinema. Secondo il portale ‘VeryInutilPeople’, infatti, Chiara potrebbe interpretare la moglie del protagonista nel film “Maserati – A racing life”. Indiscrezioni che ovviamente andranno verificate con il passare del tempo, anche se gli insider sostengono che anche altri piccoli indizi all’interno dei contenuti social della Ferragni siano spuntati e abbiano insospettito.