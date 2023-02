Lui non perde il vizio: Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono lasciati

By

Nelle ultime ore l’indiscrezione sta rimbalzando ovunque: Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sarebbe lascati, cosa sappiamo

Un’indiscrezione che ha fatto il giro del web quella che svelerebbe la rottura di una coppia sempre al centro dell’attenzione, seguita e amatissima. Stiamo parlando Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che avrebbero messo fine alla loro relazione a qualche mese di distanza dalle nozze. Cosa sappiamo?

Al momento, va ricordato, non è ancora giunta ancora conferma ufficiale da parte di nessuno dei due né ci sono state dichiarazioni da parte loro o di persone a loro vicine, come potrebbe essere Belen, sorella di Cecilia. Andiamo allora a vedere cosa sappiamo su questa possibile rottura, cosa sarebbe successo.

Cecilia Rodriguez e Ignzio Moser: storia finita? Si sono lasciati?

La loro storia è sempre stata molto chiacchierata, questo è vero. Come ricorderanno i fan della coppia che li hanno seguiti fin dall’inizio, il colpo di fulmine è scoppiato durante la partecipazione di entrambi al GF Vip, ormai diversi anni fa.

Nonostante il gossip e gli ostacoli, i due si erano dimostrati molto affiatati e hanno fatto sognare e sospirare a lungo il pubblico. Il loro amore sembrava destinato a trionfare e la proposta di matrimonio di Ignazio, avvenuta in Settembre, ne era stata una dimostrazione eloquente.

Un momento magico ed emozionante, accompagnato dal “si” di Cecilia e della data fissata, pare, per Ottobre di quest’anno. Poi, da qualche giorno, ecco impazzare il gossip e l’indiscrezione che parla di rottura.

Come abbiamo detto, non ci sono ancora conferme, a riguardo. Si parla, sul web, di un tradimento da parte di Ignazio che Cecilia avrebbe scoperto. A questo sarebbe seguito l’allontanamento del giovane dalla casa nella quale la coppia conviveva.

I più attenti hanno sostenuto questa ipotesi, l’ipotesi della rottura, portando come indizio il fatto che Cecilia, negli scatti recenti, non indossa più l’anello di fidanzamento. Secondo l’indiscrezione, a dar man forte sarebbero state persone molto vicine alla coppia, sebbene non siano mai stati fatti nomi o date conferme.

Per sapere la verità, dunque, bisognerà attendere che uno dei due prenda parola e confermi o smentisca questo gossip che si è sparso già a macchia d’olio. Fino a quel momento non ci sarà nulla di certo. Inutile dire che i fan della coppia attendono con trepidazione di sapere cos’è successo davvero.