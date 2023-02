Anticipazioni Un Posto Al Sole 7 Febbraio 2023

Torna questa sera, sempre su Rai 3, una nuova puntata di Un Posto al Sole”: cosa accadrà nella puntata del 7 Febbraio 2023, anticipazioni

Dopo la pausa consueta del fine settimana, ieri è andata in onda una nuova puntata dell’amatissima soap di Un Posto al Sole che tornerà a farci compagnia anche stasera, alle 20.45, come sempre su Rai 3. Se non riuscite a resistere alla tentazione di scoprire qualche piccolo spoiler, siete nel posto giusto. Anticipazioni del 7 Febbraio, cosa vedremo nella puntata di oggi.

La messa in onda di ieri ha scosso gli animi e lasciato una serie di interrogativi ai quali il pubblico appassionato attende risposta. Soprattutto per quanto riguarda il processo e le sue conseguenze. Questa sera scopriremo sicuramente di più, ma nell’attesa possiamo placare un po’ la nostra curiosità scoprendo qualche chicca riguardo a cosa accadrà ai nostri amatissimi protagonisti.

Un posto al sole 7 Febbraio: anticipazioni, cosa succederà

La tensione non sembra volerne sapere di scemare e le difficoltà continuano per molti dei nostri personaggi preferiti. Iniziamo parlando del caffè Vulcano, che si ritrova ancora a fronteggiare le conseguenze della pubblicità negativa di cui è stato protagonista online. Una situazione diventata pesante e difficile da gestire e alla quale, al momento, non sembra esserci soluzione.

Silvia, dal canto suo, si trova a vivere una profonda crisi, ovviamente e pare non avere idea di come fare per rimettere le cose a posto. Possibile che non ci sia modo di far tornare il sereno? Vedremo nel corso di questa sera quali decisioni saranno prese e come evolverà la situazione.

Non dimentichiamoci di Niko e dei suoi sensi di colpa. Sull’avvicinamento a Manuela, sui momenti intensi che ha vissuto con lei, c’è ovviamente l’ombra di Susanna. Il giovane non si sente a posto con la propria coscienza, come giusto che sia e questo lo porterà a sentire tutto il peso di quella vicinanza e di quanto accaduto. Cosa deciderà di fare? Per saperlo dovremo attendere questa sera, a quanto pare!

Piccole chicche che di sicuro accresceranno l’entusiasmo di godersi una nuova puntata di questa soap tanto straordinaria da riuscire ad appassionare un pubblico vasto e variegato e che promette di tenerci compagnia ancora per molti anni: Un Posto al Sole ci aspetta tra poco meno di due ore, tutti pronti?