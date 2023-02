L’amica geniale 4 si farà: data di uscita ufficiale e prime anticipazioni

Data di uscita e anticipazioni della quarta stagione dell’amatissima serie tv L’Amica Geniale, tutto quello che c’è da sapere

Con un comunicato stampa lo scorso 30 gennaio 2023 è stato annunciato che sono in corso le riprese de L’amica geniale 4, serie tv Rai scritta da Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. C’è grandissima attesa in merito alla nuova ed ultima stagione e i tantissimi telespettatori non vedono l’ora di scoprire quando andrà in onda e cosa succederà.

Quattro sono i libri scritti da Elena Ferrante, i cui titoli sono stati adattati alle stagione della fiction: L’Amica Geniale, Storia del nuovo cognome, Storia di chi fugge e di chi resta e Storia della bambina perduta. In co-produzione con HBO la fiction è stata ufficialmente rinnovata il 22 marzo 2022 per la quarta ed ultima stagione.

Attualmente la quarta stagione de L’Amica Geniale è in fase di pre-produzione, debutterà in televisione nel 2024, ma ad oggi non è stata ancora rivelata la data esatta.

Trama e anticipazione de L’Amica Geniale 4

Per quanto riguarda la trama, Elena ha lasciato la sua famiglia per trasferirsi insieme a Nino in Francia. Lì scoprirà che l’uomo non ha mantenuto la sua promessa, quella di lasciare la moglie per stare con lei. Nonostante la deludente scoperta fatta decide di restare insieme a lui e rimane incinta. Anche l’amica Lila è in dolce attesa, aspetta un figlio da Enzo.

Lenù e Lila partoriscono nello stesso periodo, una a distanza di tre settimane dall’altra. Entrambe danno alla luce una figlia femmina e decidono di chiamarle come le loro madri. Elena la chiama Immacolata, la donna a breve morirà a causa di un tumore, Lila invece la chiama Annunziata.

Per Elena i tradimenti di Nino diventano insostenibili e decide di trasferirsi nello stesso palazzo dell’amica, al piano di sopra. Questa vicinanza rafforzerà sempre di più il loro rapporto.

Con il passare degli anni i personaggi sono cresciuti, da tempo si parlava infatti di un recast perché la presenza di Margherita Mazzucco e Gaia Girace non erano più credibili. Le due attrici avrebbero dovuto abbandonare la fiction dopo il finale della seconda stagione ma sono state riconfermate anche per la terza.