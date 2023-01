Canone Rai, attenzione a questa scadenza: hai solo due giorni per provvedere

Attenzione a questa scadenza per quanto riguarda il canone Rai: hai solo due giorni per provvedere, manca pochissimo

Per chiunque volesse approfittare di questa possibilità la scadenza è vicina. Come sappiamo, da Gennaio ad Ottobre, sulle nostre bollette della luce viene suddiviso il pagamento del Canone Rai. Attenzione, mancano solo due giorni: è rimasto poco tempo, cosa devi sapere.

Il canone Rai ha fatto a lungo discutere e ancora oggi in molti non sanno o non sono a conoscenza di tutti i dettagli che lo riguarda. In genere viene pagato in bolletta, con l’utenza della luce, con un importo di circa 9 euro che va da Gennaio ad Ottobre.

Attenzione a questa scadenza: chiunque volesse presentare questa richiesta ha tempo solo fino al 31 Gennaio, mancano solo due giorni e bisogna affrettarsi, vediamo i dettagli.

Canone Rai, la scadenza per questa richiesta: mancano solo 2 giorni

Forse non tutti sanno che è possibile chiedere l’esenzione dal pagamento del Canone. Vale a dire presentare una documentazione che ci permetta di evitare la tassa. Ma a chi è rivolta l’esenzione e come si fa domanda? Andiamo a scoprirlo, c’è tempo solo fino al 31 Gennaio.

Il Canone si basa sulla presunzione di possesso, vale a dire che avendo l’utenza dell’elettricità in casa si dia per scontato che possediamo anche un televisore con accesso alla rete Rai.

Se, però, così non fosse, ovvero se nella nostra abitazione non fosse presente un dispositivo televisivo, possiamo presentare una domanda che ci esenti dal pagamento del canone. Come?

LEGGI ANCHE: Tutti i bonus che possono richiedere le famiglie in difficoltà economica nel 2023

Il procedimento passa attraverso una semplice autocertificazione da inviare attraverso i canali messi a disposizione. Quali sono? Il sito web, i Caf, una raccomandata con ricevuta di ritorno in posta all’indirizzo “Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino” a cui allegheremo una copia dei documenti di riconoscimento. Vi è anche la possibilità di servirsi della PEC. La documentazione va presentata entro il 31 Gennaio, restano solo pochi giorni.

Ma, oltre a chi non possiede un televisore in casa, ci sono altri casi di esonero dal pagamento del canone? La risposta è sì. Sono esenti dalla tassa gli over 75 il cui reddito sia inferiore agli 8000 euro l’anno, sommato a quello del coniuge. Ma anche cittadini non italiani appartenenti alle forze Nato sul territorio italiano o diplomatici, consoli e funzionari di organizzazioni che operano nel settore internazionale.